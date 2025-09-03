Milano 17:35
41.785 +0,14%
Nasdaq 21:16
23.299 +0,29%
Dow Jones 21:16
45.051 -0,54%
Londra 17:35
9.178 +0,67%
Francoforte 17:35
23.595 +0,46%

New York: si concentrano le vendite su American Express

Migliori e peggiori, In breve
New York: si concentrano le vendite su American Express
Ribasso per il famoso gruppo delle carte di credito, che presenta una flessione del 2,83%.
Condividi
```