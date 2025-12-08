Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:45
25.580 -0,44%
Dow Jones 18:45
47.737 -0,45%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

New York: giornata depressa per American Express

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per il famoso gruppo delle carte di credito, che sta segnando un calo del 2,25%.

L'andamento di American Express nella settimana, rispetto al Dow Jones, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


L'esame di breve periodo del gruppo delle carte di credito classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 367,4 USD e primo supporto individuato a 359,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 375,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
