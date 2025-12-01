Milano 17:35
43.259 -0,22%
Nasdaq 19:41
25.411 -0,09%
Dow Jones 19:41
47.557 -0,33%
Londra 17:35
9.703 -0,18%
Francoforte 17:35
23.589 -1,04%

New York: si concentrano le vendite su American Tower

New York: si concentrano le vendite su American Tower
Seduta in ribasso per la società che possiede e gestisce infrastrutture di comunicazione wireless e broadcast, che mostra un decremento del 2,92%.
