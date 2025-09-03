Milano 17:35
41.785 +0,14%
Nasdaq 18:03
23.371 +0,60%
Dow Jones 18:03
45.115 -0,40%
Londra 17:35
9.178 +0,67%
Francoforte 17:35
23.595 +0,46%

New York: vendite diffuse su APA Corporation

Migliori e peggiori, In breve
New York: vendite diffuse su APA Corporation
Si muove in perdita la holding attiva nel campo dell'energia, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,30% sui valori precedenti.
Condividi
```