New York: seduta molto difficile per APA Corporation

(Teleborsa) - Ribasso per la holding attiva nel campo dell'energia
, che tratta in perdita del 5,12% sui valori precedenti.
L'andamento di APA Corporation
nella settimana, rispetto all'S&P-500
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status tecnico di APA Corporation
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 23,97 USD, mentre il primo supporto è stimato a 23,33. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 24,61.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)