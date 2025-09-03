Milano 17:35
41.785 +0,14%
Nasdaq 21:16
23.299 +0,29%
Dow Jones 21:16
45.051 -0,54%
Londra 17:35
9.178 +0,67%
Francoforte 17:35
23.595 +0,46%

Petrolio a 63,98 dollari alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 63,98 dollari alle 19:30
Prezzo del greggio Wti a 63,98 dollari per barile alle 19:30.
Condividi
```