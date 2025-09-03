Milano 17:35
41.785 +0,14%
Nasdaq 18:03
23.371 +0,60%
Dow Jones 18:03
45.115 -0,40%
Londra 17:35
9.178 +0,67%
Francoforte 17:35
23.595 +0,46%

Petrolio a 64,5 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 64,5 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 64,5 dollari per barile alle 15:40.
Condividi
```