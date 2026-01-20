Milano 13:19
44.511 -1,51%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 0,00%
Londra 13:19
10.085 -1,09%
Francoforte 13:19
24.558 -1,61%

Petrolio a 59,37 dollari alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 59,37 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 59,37 dollari per barile alle 11:30.
Condividi
```