Milano 14:19
41.734 +0,02%
Nasdaq 2-set
23.231 0,00%
Dow Jones 2-set
45.296 -0,55%
Londra 14:19
9.155 +0,42%
Francoforte 14:19
23.648 +0,68%

Petrolio a 65,25 dollari alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 65,25 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 65,25 dollari per barile alle 11:30.
Condividi
```