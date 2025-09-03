Milano
14:19
41.734
+0,02%
Nasdaq
2-set
23.231
0,00%
Dow Jones
2-set
45.296
-0,55%
Londra
14:19
9.155
+0,42%
Francoforte
14:19
23.648
+0,68%
Mercoledì 3 Settembre 2025, ore 14.35
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Petrolio a 65,25 dollari alle 11:30
Petrolio a 65,25 dollari alle 11:30
Energia
,
In breve
,
Finanza
03 settembre 2025 - 11.30
Prezzo del greggio Wti a 65,25 dollari per barile alle 11:30.
Condividi
Leggi anche
Petrolio a 62,86 dollari alle 08:30
Petrolio a 62,87 dollari alle 11:30
Petrolio a 63,2 dollari alle 08:30
Petrolio a 62,29 dollari alle 19:30
Titoli e Indici
Wti Crude Oil Future
-2,29%
Altre notizie
Petrolio a 63,03 dollari alle 11:30
Petrolio a 63,25 dollari alle 19:30
Petrolio a 63,63 dollari alle 08:30
Petrolio a 63,94 dollari alle 11:30
Petrolio a 64,41 dollari alle 08:30
Petrolio a 63,34 dollari alle 11:30