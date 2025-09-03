Milano 14:20
41.758 +0,07%
Nasdaq 2-set
23.231 0,00%
Dow Jones 2-set
45.296 -0,55%
Londra 14:20
9.156 +0,43%
Francoforte 14:20
23.651 +0,70%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Recordati

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Bene il gruppo farmaceutico, con un rialzo del 2,26%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Recordati più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico della società farmaceutica è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 54,72 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 53,67. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 55,77.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
