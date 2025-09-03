Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Recordati

(Teleborsa) - Bene il gruppo farmaceutico
, con un rialzo del 2,26%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Recordati
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico della società farmaceutica
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 54,72 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 53,67. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 55,77.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)