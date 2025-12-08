Piazza Affari: scambi in positivo per Recordati

(Teleborsa) - Bene il gruppo farmaceutico
, con un rialzo dell'1,80%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB
, evidenzia un rallentamento del trend di Recordati
rispetto al principale indice della Borsa di Milano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario tecnico della società farmaceutica
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 48,94 Euro con area di resistenza individuata a quota 50,18. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 48,22.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)