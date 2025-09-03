Vola a New York Western Digital

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società che si occupa di archiviazione dei dati
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,88%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Western Digital
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il leader nel settore dei dischi rigidi
rispetto all'indice.
Il quadro tecnico di breve periodo di Western Digital
mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 86,12 USD. Rischio di discesa fino a 83,94 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 88,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)