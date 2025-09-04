Milano 3-set
41.785 0,00%
Nasdaq 3-set
23.415 +0,79%
Dow Jones 3-set
45.271 -0,05%
Londra 3-set
9.178 0,00%
Francoforte 3-set
23.595 0,00%

Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng prende il via a 25.343,43 punti

In breve, Finanza
Inizio di seduta fiacca per l'indice Hang Seng, che riporta un cauto 0%, a quota 25.343,43 in apertura.
