Milano 10:13
41.874 +0,21%
Nasdaq 3-set
23.415 0,00%
Dow Jones 3-set
45.271 -0,05%
Londra 10:13
9.181 +0,03%
Francoforte 10:13
23.694 +0,42%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -3,11%

SSE a 3.738,32 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -3,11%
Indice SSE -3,11% a quota 3.738,32 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```