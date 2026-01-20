Milano 13:06
44.538 -1,46%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 0,00%
Londra 13:06
10.084 -1,09%
Francoforte 13:06
24.560 -1,60%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,01%

SSE a 4.101,62 punti

In breve, Finanza
Indice SSE -0,01% a quota 4.101,62 all'apertura pomeridiana.
