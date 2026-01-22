Milano 21-gen
44.488 0,00%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 21-gen
10.138 0,00%
Francoforte 21-gen
24.561 0,00%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,07%

SSE a 4.110,86 punti

In breve, Finanza
Indice SSE -0,07% a quota 4.110,86 all'apertura pomeridiana.
