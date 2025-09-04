Francoforte: in bella mostra Prosiebensat.1 Media

(Teleborsa) - Effervescente Prosiebensat.1 Media
, che scambia con una performance decisamente positiva dell'8,80%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Prosiebensat.1 Media
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Prosiebensat.1 Media
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 7,798 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 8,528. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 7,312.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)