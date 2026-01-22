Milano 13:14
44.924 +0,98%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 13:14
10.162 +0,24%
Francoforte 13:14
24.845 +1,16%

Francoforte: in bella mostra United Internet

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in bella mostra United Internet
Prepotente rialzo per United Internet, che mostra una salita bruciante del 6,56% sui valori precedenti.
Condividi
```