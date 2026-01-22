MFE, prima visita di Pier Silvio Berlusconi nella sede di Prosiebensat.1

ProSiebenSat.1

MFE - MediaForEurope

(Teleborsa) -. Si tratta della prima volta che Berlusconi si recadel broadcaster tedesco da quandoè diventata azionista di controllo. Il CEO di MFE ha salutato il CEO Marco Giordani e incontrato il management. Vista l'occasione, Berlusconi ha anche salutato il maggior numero possibile di persone e ha incontrato le principali funzioni dell'azienda, in un clima informale."Devo dirvi che sono molto felice di essere qui in ProSieben. È un vero onore per me essere qui con voi - ha dichiarato Berlusconi - Sono. Continuiamo a pensare che sia una grande opportunità di sviluppo, partendo dalla televisione, che è il nostro core business, ma guardando anche a tutte le altre piattaforme e tecnologie"."Devo dirvi che non è stato facile; abbiamo studiato l'azienda e il mercato tedesco per sette anni - ha aggiunto - Alla fine, è stato un bene non avere avuto fretta, perché con il passare degli anni e comprendendo che cosa ProSieben è e rappresenta,. Questa è una grande azienda e troveremo - anzi, voi lo avete già, ma lo troveremo ancora di più insieme - lo slancio, l'entusiasmo e la fiducia per guardare al futuro e diventare più forti e più grandi"."L'ultima cosa che voglio dirvi - e mi emoziono un po' quando lo dico - è che Marco Giordani mi ha parlato molto di voi, delle persone di ProSieben, del team e della vostra energia. Ora sono ancora più felice di essere qui e penso che abbiate un grande valore, sia professionale sia umano - ha detto il CEO di MFE - Il mio desiderio è quindi che, che lavori sempre di più insieme e che guardi al futuro con speranza, entusiasmo e tanta energia".