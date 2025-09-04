Milano 10:15
41.896 +0,27%
Nasdaq 3-set
23.415 0,00%
Dow Jones 3-set
45.271 -0,05%
Londra 10:15
9.184 +0,07%
Francoforte 10:15
23.696 +0,43%

Francoforte: in calo Hensoldt

Migliori e peggiori
Francoforte: in calo Hensoldt
(Teleborsa) - Si muove verso il basso Hensoldt, con una flessione dell'1,90%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hensoldt evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Hensoldt rispetto all'indice.


L'esame di breve periodo di Hensoldt classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 91,87 Euro e primo supporto individuato a 89,32. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 94,42.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```