Francoforte: in calo Hensoldt

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Hensoldt
, con una flessione dell'1,90%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hensoldt
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Hensoldt
rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di Hensoldt
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 91,87 Euro e primo supporto individuato a 89,32. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 94,42.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)