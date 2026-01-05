Milano 14:53
Francoforte: preme sull'acceleratore Hensoldt

(Teleborsa) - Brillante rialzo per Hensoldt, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,68%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hensoldt evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Hensoldt rispetto all'indice.


Le implicazioni di breve periodo di Hensoldt sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 82,82 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 79,22. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 86,42.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
