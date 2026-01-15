Milano 13:31
Francoforte: rosso per Hensoldt

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Hensoldt, con una flessione del 2,26%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hensoldt evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Hensoldt rispetto all'indice.


Le implicazioni di breve periodo di Hensoldt sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 89,67 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 87,92. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 91,42.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
