Londra: movimento negativo per Flutter Entertainment

Londra: movimento negativo per Flutter Entertainment
(Teleborsa) - Sottotono l'azienda attiva nel settore delle scommesse sportive, che passa di mano con un calo dell'1,86%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Flutter Entertainment, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario tecnico di Flutter Entertainment mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 215,6 sterline con area di resistenza individuata a quota 217,9. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 214,8.

