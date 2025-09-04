Londra: movimento negativo per Flutter Entertainment

(Teleborsa) - Sottotono l'azienda attiva nel settore delle scommesse sportive
, che passa di mano con un calo dell'1,86%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Flutter Entertainment
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Flutter Entertainment
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 215,6 sterline con area di resistenza individuata a quota 217,9. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 214,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)