Londra: scambi in positivo per B&M European Value Retail
(Teleborsa) - Scambia in profit il distributore al dettaglio di prodotti alimentari e beni generali, che lievita del 2,12%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di B&M European Value Retail rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di B&M European Value Retail. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 2,377 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 2,324. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 2,291.

