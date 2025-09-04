Londra: scambi in positivo per B&M European Value Retail

(Teleborsa) - Scambia in profit il distributore al dettaglio di prodotti alimentari e beni generali
, che lievita del 2,12%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100
, evidenzia un rallentamento del trend di B&M European Value Retail
rispetto al principale indice della Borsa di Londra
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di B&M European Value Retail
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 2,377 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 2,324. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 2,291.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)