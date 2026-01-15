Milano 13:33
45.779 +0,29%
Nasdaq 14-gen
25.466 0,00%
Dow Jones 14-gen
49.150 -0,09%
Londra 13:33
10.237 +0,52%
Francoforte 13:33
25.286 0,00%

Londra: scambi in positivo per Centrica
Seduta positiva per il fornitore di elettricità e gas, che avanza bene del 2,66%.
