Milano 17:35
41.990 +0,49%
Nasdaq 20:47
23.565 +0,64%
Dow Jones 20:47
45.562 +0,64%
Londra 17:35
9.217 +0,42%
Francoforte 17:35
23.770 +0,74%

New York: andamento negativo per Biogen

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia biotecnologica americana, che tratta con una perdita del 2,41%.

Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Biogen rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


L'esame di breve periodo di Biogen classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 141,3 USD e primo supporto individuato a 136,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 146,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
