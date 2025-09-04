New York: andamento sostenuto per Halliburton

(Teleborsa) - Balza in avanti il fornitore di prodotti e servizi per le industrie petrolifere e del gas
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,75%.
Il trend di Halliburton
mostra un andamento in sintonia con quello dell'S&P-500
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Il quadro tecnico di Halliburton
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 21,71 USD con tetto rappresentato dall'area 22,79. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 21,01.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)