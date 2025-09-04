New York: andamento sostenuto per Halliburton

fornitore di prodotti e servizi per le industrie petrolifere e del gas

(Teleborsa) - Balza in avanti il, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,75%.Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello dell'. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 21,71 USD con tetto rappresentato dall'area 22,79. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 21,01.