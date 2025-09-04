Milano 17:35
41.990 +0,49%
Nasdaq 20:48
23.568 +0,66%
Dow Jones 20:48
45.576 +0,67%
Londra 17:35
9.217 +0,42%
Francoforte 17:35
23.770 +0,74%

New York: andamento sostenuto per Halliburton

(Teleborsa) - Balza in avanti il fornitore di prodotti e servizi per le industrie petrolifere e del gas, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,75%.

Il trend di Halliburton mostra un andamento in sintonia con quello dell'S&P-500. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro tecnico di Halliburton suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 21,71 USD con tetto rappresentato dall'area 22,79. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 21,01.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
