New York: in forte denaro Halliburton

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il fornitore di prodotti e servizi per le industrie petrolifere e del gas
, che tratta in rialzo del 4,77%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Halliburton
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Halliburton
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Halliburton
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 34,09 USD. Primo supporto a 32,79. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 32.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)