Halliburton, trimestrale sopra le attese. Risultati annuali in calo

(Teleborsa) -, colosso statunitense dei servizi petroliferi e dell'industria energetica, ha registrato undi 589 milioni di dollari, pari a 0,70 dollari per azione, per ile un, escluse le "Svalutazioni e altri oneri" e le rettifiche fiscali, di 576 milioni di dollari, pari a 0,69 dollari per azione (rispetto alle aspettative degli analisti di 55 centesimi per azione, secondo le stime LSEG). Questo dato si confronta con un utile netto del terzo trimestre del 2025 di 18 milioni di dollari, pari a 0,02 dollari per azione, e un utile netto rettificato di 496 milioni di dollari, pari a 0,58 dollari per azione.Ilper il quarto trimestre è stato di 5,7 miliardi di dollari, rispetto al fatturato di 5,6 miliardi di dollari del terzo trimestre. L'utile operativo è stato di 746 milioni di dollari, rispetto a 356 milioni di dollari del terzo trimestre. Escludendo "Svalutazioni e altri oneri", l'utile operativo rettificato è stato di 829 milioni di dollari, rispetto a 748 milioni di dollari del terzo trimestre.Il fatturato per l'è stato di 22,2 miliardi di dollari, rispetto al fatturato del 2024 di 22,9 miliardi di dollari. L'utile operativo per il 2025 è stato di 2,3 miliardi di dollari, rispetto al reddito operativo di 3,8 miliardi di dollari del 2024. Escludendo "Svalutazioni e altri oneri", l'utile operativo rettificato per l'intero anno 2025 è stato di 3,1 miliardi di dollari, rispetto all'utile operativo rettificato del 2024 di 3,9 miliardi di dollari."Sono soddisfatto della performance di Halliburton nel quarto trimestre e di come abbiamo chiuso il 2025. Abbiamoed è chiaro che la strategia e la proposta di valore di Halliburton producono risultati differenziati - ha commentato il- L'attività internazionale di Halliburton è solida. La nostra proposta di valore collaborativa è vincente, la nostra tecnologia sta dando risultati e i nostri motori di crescita sono allineati con l'evoluzione del mercato."In Nord America, continueremo la nostra strategia Maximize Value. Prevedo che- ha aggiunto - "Sono fiducioso nelle prospettive della nostra attività e nella capacità di Halliburton di generare rendimenti elevati e di capitalizzare sulle future opportunità di crescita".