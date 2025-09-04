New York: andamento sostenuto per Regeneron Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società farmaceutica attiva nel settore biotech
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,47%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Regeneron Pharmaceuticals
rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico della società biotecnologica
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 565,6 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 584. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 553,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)