New York: in calo Regeneron Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società farmaceutica attiva nel settore biotech
, in flessione del 3,42% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Regeneron Pharmaceuticals
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di breve periodo della società biotecnologica
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 797,8 USD. Possibile una discesa fino al bottom 754,1. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 841,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)