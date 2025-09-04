New York: exploit di Western Digital

società che si occupa di archiviazione dei dati

Western Digital

S&P-500

leader nel settore dei dischi rigidi

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la, che mostra una salita bruciante del 5,03% sui valori precedenti.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ilrispetto all'indice.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 91,73 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 87,32. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 96,14.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)