New York: movimento negativo per Dollar Tree

(Teleborsa) - Retrocede il gestore di negozi che offre merce per un dollaro o meno, con un ribasso del 2,86%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Dollar Tree, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di Dollar Tree mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 98,07 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 101. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 97,02.

