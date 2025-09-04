New York: movimento negativo per Dollar Tree

(Teleborsa) - Retrocede il gestore di negozi che offre merce per un dollaro o meno
, con un ribasso del 2,86%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Dollar Tree
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Dollar Tree
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 98,07 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 101. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 97,02.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)