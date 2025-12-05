Milano 17:35
43.433 -0,20%
Nasdaq 19:21
25.673 +0,36%
Dow Jones 19:21
47.977 +0,26%
Londra 17:35
9.667 -0,45%
Francoforte 17:35
24.028 +0,61%

New York: acquisti a mani basse su Dollar Tree

(Teleborsa) - Effervescente il gestore di negozi che offre merce per un dollaro o meno, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,81%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Dollar Tree evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Dollar Tree rispetto all'indice.


Tecnicamente, Dollar Tree è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 127,1 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 118. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 136,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
