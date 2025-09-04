New York: scambi negativi per Paypal

(Teleborsa) - Composto ribasso per la piattaforma tecnologica che consente pagamenti digitali e mobili
, in flessione del 2,81% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Paypal
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Paypal
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 65,97 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 69,64 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 64,27.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)