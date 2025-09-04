Milano 17:35
New York: scambi negativi per Paypal

(Teleborsa) - Composto ribasso per la piattaforma tecnologica che consente pagamenti digitali e mobili, in flessione del 2,81% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Paypal rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Paypal, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 65,97 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 69,64 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 64,27.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
