Parigi: balza in avanti Publicis Groupe

colosso della pubblicità francese

CAC40

Publicis Groupe

big dell'advertising

(Teleborsa) - Bene il, con un rialzo del 2,78%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico di breve periodo dellamette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 84,05 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 82,45. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 85,65.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)