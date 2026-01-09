Milano 13:43
45.685 +0,03%
Nasdaq 8-gen
25.507 -0,57%
Dow Jones 8-gen
49.266 +0,55%
Londra 13:43
10.099 +0,54%
Francoforte 13:43
25.226 +0,39%

Parigi: balza in avanti Kering

Seduta vivace oggi per la multinazionale del lusso, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,73%.
