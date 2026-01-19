Milano 17:35
45.196 -1,32%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 -0,17%
Londra 17:35
10.195 -0,39%
Francoforte 17:35
24.959 -1,34%

Parigi: balza in avanti Thales

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: balza in avanti Thales
Bene l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, con un rialzo dell'1,99%.
Condividi
```