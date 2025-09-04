Milano 16:00
41.974 +0,45%
Nasdaq 16:00
23.424 +0,04%
Dow Jones 16:00
45.323 +0,11%
Londra 16:00
9.223 +0,49%
Francoforte 16:00
23.767 +0,73%

Petrolio a 63,26 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 63,26 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 63,26 dollari per barile alle 15:40.
Condividi
```