Broadcom, l'AI traina i conti del terzo trimestre

(Teleborsa) - Broadcom chiude il terzo trimestre 2024-2025 con risultati che superano le stime degli analisti.

In dettaglio, l’Utile per azione (Eps) è risultato di 1,69 dollari su base adjusted, contro 1,65 dollari attesi. I ricavi, dal canto loro, si sono assestati a 15,96 miliardi (+22% rispetto all'anno precedente), rispetto ai 15,83 miliardi stimati.

Il fatturato trimestrale di Broadcom è stato trainato dalla forza delle sue attività legate all'intelligenza artificiale, networking e VMware, ha commentato l'amministratore delegato Hock Tan.

Il fatturato dell'AI è stato di 5,2 miliardi nel trimestre, in crescita del 63% su base annua.

Tan punta a un'accelerazione della crescita nel trimestre in corso, poiché le proiezioni dell'azienda indicano che il fatturato dell'AI potrebbe raggiungere i 6,2 miliardi di dollari. Questo segnerebbe l'undicesimo trimestre consecutivo di crescita, ha aggiunto, "dato che i nostri clienti continuano a investire con forza".

Il fatturato del segmento delle soluzioni per semiconduttori è stato di 9,16 miliardi, superando di poco le aspettative di 9,11 miliardi di dollari.

Per il quarto trimestre Broadcom prevede di raggiungere un fatturato pari a circa 17,4 miliardi, con un aumento del 24% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, e un Ebitda margin rettificato del 67% del fatturato previsto.

Il titolo, che ha chiuso la seduta di ieri in rialzo dell'1,2%, guadagna il 6,2% nel Pre-Market.

