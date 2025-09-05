Broadcom, l'AI traina i conti del terzo trimestre

Broadcom

(Teleborsa) -chiude ilIn dettaglio, l’Utile per azione (Eps) è risultato di 1,69 dollari su base adjusted, contro 1,65 dollari attesi. I ricavi, dal canto loro, si sono assestati a 15,96 miliardi (+22% rispetto all'anno precedente), rispetto ai 15,83 miliardi stimati.Il fatturato trimestrale di Broadcom è stato trainato dalla forza delle sue attività legate all'intelligenza artificiale, networking e VMware, ha commentato l'amministratore delegato Hock Tan.Il fatturato dell'AI è stato di 5,2 miliardi nel trimestre, in crescita del 63% su base annua.Tan punta a un'accelerazione della crescita nel trimestre in corso, poiché le proiezioni dell'azienda indicano che il fatturato dell'AI potrebbe raggiungere i 6,2 miliardi di dollari. Questo segnerebbe l'undicesimo trimestre consecutivo di crescita, ha aggiunto, "dato che i nostri clienti continuano a investire con forza".Il fatturato del segmento delle soluzioni per semiconduttori è stato di 9,16 miliardi, superando di poco le aspettative di 9,11 miliardi di dollari.Per il quarto trimestre Broadcom prevede di raggiungere un fatturato pari a circa 17,4 miliardi, con un aumento del 24% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, e un Ebitda margin rettificato del 67% del fatturato previsto.Il titolo, che ha chiuso la seduta di ieri in rialzo dell'1,2%, guadagna il 6,2% nel Pre-Market.