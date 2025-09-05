Milano 13:29
42.092 +0,24%
Nasdaq 4-set
23.633 0,00%
Dow Jones 4-set
45.621 +0,77%
Londra 13:29
9.245 +0,31%
Francoforte 13:29
23.824 +0,23%

Francoforte: andamento negativo per Durr

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Durr, che presenta una flessione del 2,84% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Durr è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 19,32 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 20,43. Il peggioramento di Durr è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 18,83.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
