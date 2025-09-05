Milano 13:30
Francoforte: balza in avanti Stabilus
(Teleborsa) - Avanza Stabilus, che guadagna bene, con una variazione del 2,94%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Stabilus evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Stabilus rispetto all'indice.


Il quadro tecnico di Stabilus suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 23,88 Euro con tetto rappresentato dall'area 24,93. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 23,27.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
