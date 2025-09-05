Francoforte: balza in avanti Stabilus

(Teleborsa) - Avanza Stabilus
, che guadagna bene, con una variazione del 2,94%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Stabilus
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Stabilus
rispetto all'indice.
Il quadro tecnico di Stabilus
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 23,88 Euro con tetto rappresentato dall'area 24,93. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 23,27.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)