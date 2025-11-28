Milano 10:12
43.184 -0,08%
Nasdaq 26-nov
25.237 0,00%
Dow Jones 26-nov
47.427 0,00%
Londra 10:12
9.707 +0,14%
Francoforte 10:12
23.765 -0,01%

Francoforte: balza in avanti Bechtle

Migliori e peggiori, In breve
Seduta positiva per Bechtle, che avanza bene del 2,40%.
