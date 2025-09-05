Milano 9:11
42.010 +0,05%
Nasdaq 4-set
23.633 0,00%
Dow Jones 4-set
45.621 +0,77%
Londra 9:11
9.223 +0,06%
23.810 +0,17%

GOLD del 4/09/2025

Finanza
GOLD del 4/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre

Riunione sostanzialmente debole quella del 4 settembre per il metallo giallo, che conclude gli scambi in frazionale calo a 3.547.

L'esame di breve periodo dell'oro classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 3.588,3 e primo supporto individuato a 3.476,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 3.699,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```