GOLD del 4/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre
Riunione sostanzialmente debole quella del 4 settembre per il metallo giallo, che conclude gli scambi in frazionale calo a 3.547.
L'esame di breve periodo dell'oro classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 3.588,3 e primo supporto individuato a 3.476,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 3.699,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)