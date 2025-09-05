Milano 17:24
In evidenza Enphase Energy sul listino di New York

(Teleborsa) - Brilla la società di tecnologia energetica americana, che passa di mano con un aumento dell'8,08%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Enphase Energy evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Enphase Energy rispetto all'indice.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 40,2 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 38,02. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 36,57.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
