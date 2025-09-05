Milano 17:35
41.608 -0,91%
Nasdaq 20:58
23.613 -0,09%
Dow Jones 20:58
45.394 -0,50%
Londra 17:35
9.208 -0,09%
Francoforte 17:35
23.597 -0,73%

New York: scambi negativi per Chevron

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi negativi per Chevron
Pressione sul colosso petrolifero statunitense, che tratta con una perdita del 2,19%.
Condividi
```