Chevron, ricavi e utili in calo nel 4Q, dividendo trimestrale aumenta del 4%

(Teleborsa) - Nel quarto trimestre 2025
la major petrolifera statunitense Chevron
ha registrato utili rettificati
di 3,0 miliardi di dollari, o 1,52 dollari per azione, in calo rispetto ai 3,6 miliardi (2,06 dollari per azione diluita) del quarto trimestre del 2024, principalmente a causa dei prezzi più bassi del petrolio greggio. I ricavi
sono stati pari a 46,87 miliardi, in calo dai 52,23 miliardi del periodo di confronto e al di sotto della stima di consenso di 47,58 miliardi.
La produzione mondiale netta di petrolio equivalente
ha raggiunto 4.045 migliaia di barili di petrolio equivalente al giorno (MBOED) durante il trimestre, in aumento del 20,7% rispetto ai 3.350 MBOED del quarto trimestre 2024. L’incremento è stato in gran parte guidato dall’acquisizione di Hess e dalla crescita nel Bacino Permiano e nel Golfo d’America.
La società ha generato 4,2 miliardi di dollari di flusso di cassa libero rettificato
nel trimestre e 20,2 miliardi nell'esercizio. Sono stati restituiti 27,1 miliardi di liquidità agli azionisti durante l'anno, inclusi riacquisti di azioni
per 12,1 miliardi, dividendi
per 12,8 miliardi e 2,2 miliardi di acquisti di azioni Hess
all'inizio del 2025.
Il Cda ha dichiarato un aumento del 4% del dividendo trimestrale
a 1,78 dollari per azione, segnando il 39° anno consecutivo di crescita dei dividendi. Il dividendo sarà messo in pagamento il 10 marzo 2026.
L’azienda ha raggiunto il suo obiettivo iniziale di sinergie
di 1 miliardo di dollari dopo l’integrazione di Hess
e il Bacino del Permiano
ha raggiunto l'obiettivo di produzione
di 1 milione di barili di petrolio equivalente al giorno. L'azienda ha inoltre realizzato 1,5 miliardi di riduzioni strutturali dei costi
nel 2025, parte di un programma che mira a ridurre i costi di 3-4 miliardi entro il 2026.
"Con l'avanzare degli sviluppi in Venezuela
, Chevron continua a collaborare con i governi
degli Stati Uniti e del Venezuela per promuovere obiettivi energetici condivisi. Facciamo parte del passato del Venezuela da oltre un secolo. Restiamo impegnati nel suo presente. E siamo pronti ad aiutarlo a costruire un futuro migliore, rafforzando al contempo la sicurezza energetica e regionale degli Stati Uniti", ha commentato Mike Wirth, presidente e amministratore delegato di Chevron
.