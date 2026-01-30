Chevron, ricavi e utili in calo nel 4Q, dividendo trimestrale aumenta del 4%

Chevron

(Teleborsa) - Nella major petrolifera statunitenseha registratodi 3,0 miliardi di dollari, o 1,52 dollari per azione, in calo rispetto ai 3,6 miliardi (2,06 dollari per azione diluita) del quarto trimestre del 2024, principalmente a causa dei prezzi più bassi del petrolio greggio. Isono stati pari a 46,87 miliardi, in calo dai 52,23 miliardi del periodo di confronto e al di sotto della stima di consenso di 47,58 miliardi.Laha raggiunto 4.045 migliaia di barili di petrolio equivalente al giorno (MBOED) durante il trimestre, in aumento del 20,7% rispetto ai 3.350 MBOED del quarto trimestre 2024. L’incremento è stato in gran parte guidato dall’acquisizione di Hess e dalla crescita nel Bacino Permiano e nel Golfo d’America.La società ha generato 4,2 miliardi di dollari dinel trimestre e 20,2 miliardi nell'esercizio. Sono stati restituiti 27,1 miliardi di liquidità agli azionisti durante l'anno, inclusiper 12,1 miliardi,per 12,8 miliardi e 2,2 miliardi diall'inizio del 2025.Il Cda ha dichiarato una 1,78 dollari per azione, segnando il 39° anno consecutivo di crescita dei dividendi. Il dividendo sarà messo in pagamento il 10 marzo 2026.L’azienda ha raggiunto il suo obiettivo iniziale didi 1 miliardo di dollari dopo l’ie ilha raggiunto l'obiettivo didi 1 milione di barili di petrolio equivalente al giorno. L'azienda ha inoltre realizzato 1,5 miliardi dinel 2025, parte di un programma che mira a ridurre i costi di 3-4 miliardi entro il 2026."Con l'avanzare degli, Chevron continua adegli Stati Uniti e del Venezuela per promuovere obiettivi energetici condivisi. Facciamo parte del passato del Venezuela da oltre un secolo. Restiamo impegnati nel suo presente. E siamo pronti ad aiutarlo a costruire un futuro migliore, rafforzando al contempo la sicurezza energetica e regionale degli Stati Uniti", ha commentato