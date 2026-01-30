Milano 14:59
Chevron, ricavi e utili in calo nel 4Q, dividendo trimestrale aumenta del 4%

Collabora con governi Usa e Venezuela per obiettivi energetici condivisi

(Teleborsa) - Nel quarto trimestre 2025 la major petrolifera statunitense Chevron ha registrato utili rettificati di 3,0 miliardi di dollari, o 1,52 dollari per azione, in calo rispetto ai 3,6 miliardi (2,06 dollari per azione diluita) del quarto trimestre del 2024, principalmente a causa dei prezzi più bassi del petrolio greggio. I ricavi sono stati pari a 46,87 miliardi, in calo dai 52,23 miliardi del periodo di confronto e al di sotto della stima di consenso di 47,58 miliardi.

La produzione mondiale netta di petrolio equivalente ha raggiunto 4.045 migliaia di barili di petrolio equivalente al giorno (MBOED) durante il trimestre, in aumento del 20,7% rispetto ai 3.350 MBOED del quarto trimestre 2024. L’incremento è stato in gran parte guidato dall’acquisizione di Hess e dalla crescita nel Bacino Permiano e nel Golfo d’America.

La società ha generato 4,2 miliardi di dollari di flusso di cassa libero rettificato nel trimestre e 20,2 miliardi nell'esercizio. Sono stati restituiti 27,1 miliardi di liquidità agli azionisti durante l'anno, inclusi riacquisti di azioni per 12,1 miliardi, dividendi per 12,8 miliardi e 2,2 miliardi di acquisti di azioni Hess all'inizio del 2025.

Il Cda ha dichiarato un aumento del 4% del dividendo trimestrale a 1,78 dollari per azione, segnando il 39° anno consecutivo di crescita dei dividendi. Il dividendo sarà messo in pagamento il 10 marzo 2026.

L’azienda ha raggiunto il suo obiettivo iniziale di sinergie di 1 miliardo di dollari dopo l’integrazione di Hess e il Bacino del Permiano ha raggiunto l'obiettivo di produzione di 1 milione di barili di petrolio equivalente al giorno. L'azienda ha inoltre realizzato 1,5 miliardi di riduzioni strutturali dei costi nel 2025, parte di un programma che mira a ridurre i costi di 3-4 miliardi entro il 2026.

"Con l'avanzare degli sviluppi in Venezuela, Chevron continua a collaborare con i governi degli Stati Uniti e del Venezuela per promuovere obiettivi energetici condivisi. Facciamo parte del passato del Venezuela da oltre un secolo. Restiamo impegnati nel suo presente. E siamo pronti ad aiutarlo a costruire un futuro migliore, rafforzando al contempo la sicurezza energetica e regionale degli Stati Uniti", ha commentato Mike Wirth, presidente e amministratore delegato di Chevron.
