Piazza Affari: risultato positivo per Interpump

costruttore di pompe ad alta pressione

Interpump

FTSE MIB

società industriale

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il, che tratta in utile del 2,57% sui valori precedenti.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 40,95 Euro. Primo supporto visto a 40,19. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 39,69.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)