Piazza Affari: risultato positivo per Interpump

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il costruttore di pompe ad alta pressione
, che tratta in utile del 2,57% sui valori precedenti.
Il movimento di Interpump
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società industriale
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 40,95 Euro. Primo supporto visto a 40,19. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 39,69.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)