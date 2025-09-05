Milano 13:33
42.075 +0,20%
Nasdaq 4-set
23.633 0,00%
Dow Jones 4-set
45.621 +0,77%
Londra 13:33
9.245 +0,31%
Francoforte 13:33
23.822 +0,22%

Piazza Affari: risultato positivo per Interpump

Migliori e peggiori
Piazza Affari: risultato positivo per Interpump
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il costruttore di pompe ad alta pressione, che tratta in utile del 2,57% sui valori precedenti.

Il movimento di Interpump, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società industriale. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 40,95 Euro. Primo supporto visto a 40,19. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 39,69.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```