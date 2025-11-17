Milano 14:20
43.758 -0,54%
Nasdaq 14-nov
25.008 +0,06%
Dow Jones 14-nov
0 0,00%
Londra 14:20
9.674 -0,25%
Francoforte 14:20
23.708 -0,71%

Piazza Affari: calo per Interpump
Seduta in ribasso per il costruttore di pompe ad alta pressione, che mostra un decremento del 3,08%.
