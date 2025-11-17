Piazza Affari: rosso per Interpump

(Teleborsa) - Retrocede il costruttore di pompe ad alta pressione
, con un ribasso del 3,08%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Interpump
, che fa peggio del mercato di riferimento.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 42,39 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 41,03. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 40,53.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)